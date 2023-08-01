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        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:20
        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. Metal, mobilya ve iplik fabrikalarındaki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-01 17:19:14

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