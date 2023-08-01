Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (2)

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan fabrikada çıkan yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Fabrikalar tahliye edilirken, bazı işçilerin yaralandığı, bazılarının da dumandan etkilendiği belirtildi. Çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; iplik, metal ve mobilya üretimi yapan 4 fabrikada devam eden yangına 80 kişilik itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek için Orman İşletme Müdürlüğü'nden de helikopter istendi. Yangına havadan da müdahale başladı.

Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İnegöl Kaymakamı Eren Arslan bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-08-01 17:54:31