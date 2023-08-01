Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:19
        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (4)

        2 UÇAK VE 3 HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan ve 3 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına havadan 3 helikopter ve 2 uçak ile karadan ise 50´nin üzerinde itfaiye aracı ve 100´e yakın personelle müdahale devam ediyor. (DHA)Yavuz YILMAZSemih ŞAHİNMehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

        2023-08-01 20:18:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (3)
        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (3)
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına havadan ve karadan müda...
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına havadan ve karadan müda...
        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (2)
        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (2)
        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı
        Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı
        GÜNCELLEME - Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı
        Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı