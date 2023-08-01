Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (4)

2 UÇAK VE 3 HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan ve 3 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına havadan 3 helikopter ve 2 uçak ile karadan ise 50´nin üzerinde itfaiye aracı ve 100´e yakın personelle müdahale devam ediyor. (DHA)Yavuz YILMAZSemih ŞAHİNMehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2023-08-01 20:18:04