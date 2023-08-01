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        Bursa´da orman ürünleri fabrikasında başlayan yangın 9 fabrikaya daha sıçradı (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 22:18
        Bursa´da orman ürünleri fabrikasında başlayan yangın 9 fabrikaya daha sıçradı (6)

        5 İLDEN TAKVİYE EKİPLER GELDİ

        Bursa´nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte, 4 helikopter ve 2 uçağın havadan müdahalesi sona ererken, karadan müdahale ise sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik´ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400´ü aşkın personel, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        ALEVLERİN ETKTİLİ OLDUĞU BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu fabrikalarda zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangın, dronla havadan da görüntülendi. (DHA)

        Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

        2023-08-01 22:17:10

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