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        BURSA´DA ORMAN ÜRÜNLERİ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN 9 FABRİKAYA DAHA SIÇRADI (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 01:19
        BURSA´DA ORMAN ÜRÜNLERİ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN 9 FABRİKAYA DAHA SIÇRADI (7)

        7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa´nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu  fabrikalarda, zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.Havanın kararmasıyla birlikte, 4 helikopter ve 2 uçağın havadan müdahalesi sona ererken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik´ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400´ü aşkın personel, söndürme çalışmalarında görev aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangında can kaybı yaşanmadığını belirtirken, 10 fabrikadan 4´ünde ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Fabrikalardan dron görüntüleri

        -İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar-Haber: Semih ŞAHİN Kamera: Mehmet İNAN/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİNMehmet İNAN

        2023-08-02 01:18:57

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