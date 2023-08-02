Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımdan çıkmış (2)

`SOĞUTMA İŞLEMLERİ BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE BİTER´

Bursa´nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, olay yerinde çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yangının 110 dönümlük, 10 firmanın yer aldığı tek bir parça yapının içerisinde çıktığını söyleyen Taban, 4 fabrikanın tamamen yandığını belirtti. İhbardan 5 dakika sonra yangına müdahale edildiğini söyleyen Taban, "İnegöl Organize Sanayi Bölgesi içerisindeyiz. Burada sizin de bildiğiniz gibi 110 dönümlük tek parça bir yapının içerisinde yaklaşık 10 firmanın yer aldığı, ancak bir noktasından başlayan yangının, yaklaşık 4 firmayı da alevlerle sardığı bir yangın yaşadık. Hepimize çok geçmiş olsun. Tabi burada başta ilçe belediyesi olarak bizler, beraberinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin, itfaiye ekiplerinin 4-5 dakika içerisinde olaya dahil olmasıyla beraber ve diğer bölge Yalova, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir gibi bölgeler var. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüzden gelen 4 ayrı helikopter, 2 uçak, beraberinde Jandarma Komutanlığımızın helikopterle havadan destekleriyle yaklaşık 8-10 saat bir sürede yangın kontrol altına alındı. Şu anda da gördüğünüz gibi soğutma çalışmaları yapılıyor. Burada müdahale ediliyor ama üst örtünün kaldırılarak altların da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu soğutma işlemleri de yaklaşık birkaç saat içerisinde toparlanmış olacak diye düşünüyorum" dedi.

`TAMPON BÖLGE İLE YANGININ SIÇRAMASI ÖNLENDİ´

İtfaiye ekiplerinin tampon bölge oluşturarak, yangının 110 dönümlük alanın tamamında etkili olmasının önüne geçtiğini belirten İnegöl Belediye Başkanı, "Şu anda ağırlıklı 4 tesiste. Burada 110 bin metrekarelik tek parça bir fabrika yapısı var. Ama bu işletme eskiden tekstil işletmesiydi. Kiraya verilmiş. Kiralık işletmeler var içerisinde anladığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla ve bu işletmelerden 4´ünün içerisinde yer aldığı, ağırlıklı olarak yer aldığı ve zarar gördüğü bir yapı var karşımızda. Aşağı yukarı da sanki 50-55 bin, 60 bin metrekarelik alanı zarar görmüş gibi ifade edebiliriz. Diğer yarısını da sağ olsun arkadaşlarımızın müdahaleleriyle, bir tampon bölge oluşturdu ve yangının o tarafa sıçraması önlendi" ifadelerini kullandı.

`İNEGÖL TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN BİRİYDİ´

Yangında 13 kişinin yaralandığını, bunların çoğunun ise söndürme çalışmalarına katılan personel olduğunu söyleyen Taban, İnegöl ilçesinin tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya kaldığını kaydederek, şunları söyledi:

"13 olarak ifade edildi. Bunlar daha ziyade bizim müdahale eden arkadaşlarımız. Hafif yaralı olarak yara aldılar. Birtakım dumandan zehirlenme gibi ifade edebiliriz. Çok şükür ki can kaybımız yok. Ben yaralı arkadaşlarıma da çok geçmiş olsun diyorum. Sonuç itibarıyla İnegöl tarihinde, belki en büyük yangınlardan biriydi diyebilirim. Özellikle sanayi alanında oluşan yangınlardan en büyüğü diyebilirim. İçişleri Bakanımıza, kıymetli Sanayi ve Ticaret Bakanımıza çünkü burada şu anda acil destek paketi de açıklandı. 36 ay vadeli, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere. Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanıma, komşu paydaşlarımıza, Orman Bakanımıza hepsine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum." (DHA)Denizhan KARAHANCI-Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Denizhan KARAHANCI-Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN

2023-08-02 10:46:01