Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımdan çıkmış (3)

`1 MİLYAR TL´NİN ÜZERİNDE ZARAR VAR´

Bursa´nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yangının yol açtığı maddi hasarın 1 milyar TL civarında olduğunu söyleyerek, "Tüm İnegöl'ümüze, İnegöl sanayicimize, İnegöl şehrimize geçmiş olsun. Dün saat 16.00 civarı başlayan yangın herkesin gördüğü gibi, sizlerin de takip ettiğiniz gibi, aktardığınız gibi büyük çaplı bir yangın geçirdik. Allah'a çok şükür hem firma sahiplerimizin, yetkililerimizin hızlı davranmasıyla birlikte, içeride çalışan personelin seri bir şekilde dışarı aktarılmasıyla, can kaybı yaşamadık. Bu bizim en büyük sevincimiz. Bununla birlikte bildiğim kadarıyla 4 hafif yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Tabii son yıllarda İnegöl sanayisinin yaşamış olduğu en büyük yangınla karşı karşıyayız. Burası 110 dönüm bir kapalı alan. Bu kapalı alan içerisinde üretim yapan firmalarımız var. Tekstil firmamız var, metal firmamız var ve mobilya firmalarımız var. Ve bu firmalarımızın hepsi de çok ciddi bir şekilde maddi zarar gördüler. Tabii biz de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yangının başladığı andan itibaren üyelerimizin yanındayız. Süreci takip ediyoruz. Bugün itibarıyla soğutma çalışmaları, alanda devam ediyor. Ciddi maddi zarar gören firmalarımız var. İlk etapta bizim öngörümüz 1 milyar TL'nin üzerinde ciddi bir zarar var. Bu yukarı da çıkabilir. Ama önemli değil. İnsana bir zarar gelmedi. Vatandaşımıza, çalışanımıza bir zarar gelmedi. Bu bizim için teselli kaynağı" dedi.

`İHRACAT YAPAN FİRMALARIMIZ ZARAR GÖRDÜ´

Yangında zarar gören firmaların ihracat yaptıklarını belirten Uğurdağ, "Biz raporlamalarımızı, firmalarla görüşmelerimizi, toplantılarımızı bugünden itibaren gerçekleştireceğiz. Firmalarımızın durumları net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu firmalarımız ihracat yapan firmalarımız, ihracat yapan firmalara çalışan üretim alanlarımız. Tabii bu bağlantılar var, kontratlar var. Onların hızlı bir şekilde yerine getirilmesi de gerekiyor. Bu süreç içerisinde zarar gören firmalarımıza en ciddi desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

`HELİKOPTER VE UÇAKLAR YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ´

Havadan müdahaleyle yangının büyümesinin ve yayılmasının önlendiğini söyleyen Uğurdağ, "Tabii dünden itibaren birçok kurum bizimle birlikte oldu. Yangın felaketi yaşayan firmalarımızla birlikte oldu. Başta Bursa Valiliğimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve çevre il, ilçe yöneticilerimiz, İnegöl Belediyemiz, kaymakamlığımız, cansiparane bir çalışma ortaya koydular. Özellikle helikopter ve uçakların gelmesiyle birlikte aslında yangının büyümesi de yayılması da engellenmiş oldu. Bu noktada katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, ben İnegöl adına, İnegöl iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Özellikle çevre, il ve ilçelerden ciddi destek aldık. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sürecin takibindeyiz. Bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Muhatap bakanlıklarımız, Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve bağlı kurumlar, firmalarımıza, İnegöl'ümüze bu noktadan sonra ciddi destekler vermeye hazırlar. Bunları bize iletiyorlar. Biz raporlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnşallah hem devletimiz hem milletimiz bir araya gelerek arkadaşlarımızı tekrardan kalkındıracağız. İnegöl güçlü yardımsever bir sanayi kesimine sahip. İnşallah biz de yangın geçiren kardeşlerimize, sanayicilerimize hızlı bir şekilde eski üretimlerine dönmeleri adına en üst seviyede desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili de bilgi veren Uğurdağ, "İşte kaynak çalışmasından veya diğer sebeplerden dolayı diye düşünülüyor. Tabii itfaiyemiz çalışmalarını tamamlayacak. Valiliğimiz, kaymakamlığımız çalışmalarını tamamlayacak. Bir rapor ortaya çıkacak" dedi. (DHA)Denizhan KARAHANCI-Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Denizhan KARAHANCI-Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN

2023-08-02 13:23:55