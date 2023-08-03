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        Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet tarlaya savruldu: 3 ölü, 11 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:40
        Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet tarlaya savruldu: 3 ölü, 11 yaralı

        KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin tarlaya savrulduğu kazada, 2'si Suriye uyruklu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hüsen Feris (32), kullandığı 16 FT 699 plakalı üstü açık kamyonetle, mevsimlik işçileri, Tophisar Mahallesi'ndeki tarlaya götürürken, Çanakkale kara yolundaki Fevzipaşa Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tarlaya savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Mukaddes Can (42) ve Suriye uyruklu Emine El Mohammed (57) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, yaralanan sürücü Hüsen Feris ile Abid Muhammed, Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah Elmuhammed (43), Ayşe Elramadan (38), Usame Elmuhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bandırma devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abit Muhammed de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanelerde tedaviye alındığı kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

        2023-08-03 11:39:13

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