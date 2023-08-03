Trafik tartışmasında kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı; olay anı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'da otomobilde bulunan baba ve oğlu, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kuryeyi darbetti. Olayı gören bir vatandaş, kavgayı ayırmak istediği sırada göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Yeşilbarış sokakta meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Furkan Y. (27) idaresindeki 16 ATZ 689 plakalı motosiklet, Ersin A. (46) yönetimindeki 16 AVE 142 plakalı otomobili sollamasının ardından sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı. Öfkeli sürücü Ersin A., otomobille kuryeyi takip etmeye başladı. Ersin A., motosikletin önüne geçerek durdurdu. Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A. (18), motosikletli kuryeyi darbetmeye başladı. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada Emirhan A., elindeki bıçakla kuryeye saldırırken kavgayı ayırmaya çalışan Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden yaraladı.

MAHALLELİ YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLDEN TABANCA İLE ATEŞ AÇILDI

Çevredekilerin topki göstermesi üzerine baba-oğul otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu arada bıçaklanan kişinin yakınları sürücü ve oğlunu yakalamak için takip etmeye başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan otomobilden takip edenleri uzaklaştırmak için tabanca ile havaya ateş ederek gözden kayboldu.

Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö., otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, darbedilen kurye Furkan Y. ise polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Suç aleti tabanca ve bıçağa el konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-08-03 23:45:27