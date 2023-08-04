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        Şarampole düşen minibüs alev aldı; 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:56
        Şarampole düşen minibüs alev aldı; 2 yaralı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şarampole düşüp alev alan minibüsün sürücüsü Mahsun Gökçe (30) ile yanındaki Mehmet Ataş (26), yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Huzur Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Mahsun Gökçe yönetimindeki 34 EZA 042 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole düştü. Minibüs alev alırken, yaralanan sürücü Mahsun Gökçe ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ataş, kendi imkanlarıyla son anda araçtan çıktı.

        İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-04 10:55:27

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