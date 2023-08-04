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        TIR'ı sollarken 2 motosiklet çarpıştı: Yasin öldü, 3 arkadaşı yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:54
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        TIR'ı sollarken 2 motosiklet çarpıştı: Yasin öldü, 3 arkadaşı yaralı
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        Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, önlerindeki TIR'ı sollarken sürücülerinin, direksiyon hakimiyetini kaybettiği 2 motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüleri Seyit Ali İ. (18) ve İlker Yasin Tunç (18) ile arkalarında yolcu olan arkadaşları yola savruldu. TIR'ın altında kalan Tunç hayatını kaybederken, 3 arkadaş ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Orhangazi istikametine seyir halinde olan 16 BBD 404 plakalı motosikletin sürücüsü Seyit Ali İ. ile 16 BBH 021 plakalı motosikleti kullanan İlker Yasin Tunç, önlerinde seyreden Mehmet Remzi B. (40) yönetimindeki 07 AFY 322 plakalı TIR'ı sollarken kontrolü kaybetmeleriyle birbirine çarptı. İlker Yasin Tunç idaresindeki motosiklet yol ortasına savrulurken, Seyit Ali İ.'nin kullandığı motosiklet, TIR ile bariyer arasına sıkıştı. TIR'ın altında kalan motosiklet sürücü Tunç, yola savrulan diğer sürücü Seyit Ali İ. ile arkalarında yolcu olan Emirhan D. (17) ve Suriye uyruklu Ahmet Alhamo Alshı (15) yaralandı.

        MOTOSİKLETLERDEKİ 4 ARKADAŞ GEZMEYE ÇIKMIŞ

        İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın altından çıkarılan İlker Yasin Tunç ile diğer yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan İlker Yasin Tunç, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın soruşturma başlattığı kazaya karışan 2 motosikletteki 4 kişinin arkadaş oldukları ve gezmeye çıktıkları öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-08-04 11:53:07

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