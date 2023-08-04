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        Kavgaya müdahale eden mahalleliyi bıçaklayan şüpheli: Ayırmaya gelip bize saldırdılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:53
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        Kavgaya müdahale eden mahalleliyi bıçaklayan şüpheli: Ayırmaya gelip bize saldırdılar
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafikte tartıştıkları motosikletli kuryeyi darbeden, kavgayı ayırmak isteyen Nazım Güven Ö.'yü (23) de bıçakla yaralayan Emirhan A. (18) ile babası Ersin A. (46) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emirhan A.´nın, ifadesinde, "Biz kavga ederken ayırmaya gelip bize saldırdılar. Ben de zor durumda kaldığım için bıçaklamak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak Park Caddesi´nde meydana geldi. Trafikte 16 ATZ 689 plakalı motosikletin sürücüsü kurye Furkan Y. (27) ile 16 AVE 142 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin A. arasında yer vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Ersin A., otomobiliyle önüne geçtiği motosikleti durdurdu. Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A., kurye Furkan Y.´yi dövmeye başladı. Mahalleli kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi. Ancak bu sırada Emirhan A., elindeki bıçakla kavgayı ayırmaya çalışan Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden yaraladı.

        OTOMOBİLDEN TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

        Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine baba-oğul otomobile binerek uzaklaşmak istedi. Bıçaklanan Nazım Güven Ö.´nün yakınları da baba-oğulu yakalamak için otomobilin peşinden koştu. Ersin A., otomobilden havaya ateş açarak hızla uzaklaştı.

        Yaşanan kavga çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö., otomobille İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Darbedilen kurye Furkan Y. ise polis ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        BABA İLE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheliler Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ersin A., emniyetteki ifadesinde "Yaşanan yol vermeme tartışmasında sinirlendim. Kavga ederken, sokaktaki vatandaşlar bize saldırdı. Ben de korkutmak için havaya ateş açtım" dedi.

        Nazım Güven Ö.'yü bıçaklayan Emirhan A.´nın ise "Biz kavga ederken ayırmaya gelip bize saldırdılar. Ben de zor durumda kaldığım için bıçaklamak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-04 14:52:16

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