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        3 işçinin öldüğü kazada, kamyonet sürücüsü direksiyonun kilitlendiğini öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:15
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        3 işçinin öldüğü kazada, kamyonet sürücüsü direksiyonun kilitlendiğini öne sürdü
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        Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'da mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin tarlaya girdiği, 2'si Suriye uyruklu 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazada sürücü Hüsen Feris (32), ifadesinde direksiyonunun kilitlendiğini öne sürdü. Yolda yapılan kontrolde ise fren izi tespit edildi.

        Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Çanakkale kara yolu Karacabey ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tophisar Mahallesi'ndeki tarlaya mevsimlik işçileri götüren Suriye uyruklu Hüsen Feris yönetimindeki 16 FT 699 plakalı üstü açık kamyonet, tarlaya savruldu. Kazada Mukaddes Can (42) ile Suriye uyruklu Emine El Mohammed (37) yaşamını yitirdi. Sürücü Hüsen Feris ile Abid Muhammed, Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah Elmuhammed (43), Ayşe Elramadan (38), Usame Elmuhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bandırma Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abid Muhammed de kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan 2´sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        FREN İZİ TESPİT EDİLDİ

        Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralı sürücü Hüsen Feris´in ilk ifadesinde direksiyonun kilitlenmesi sonucu kazananın yaşandığını öne sürdüğü belirtildi. Jandarmanın kazanın meydana geldiği yolda yaptığı incelemede ise fren izleri tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

        2023-08-04 15:14:14

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