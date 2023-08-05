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        Aşırı sıcaklarda hayvanlar, buzlu meyve kokteyli ve yağmurlama sistemiyle serinletildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:38
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        Aşırı sıcaklarda hayvanlar, buzlu meyve kokteyli ve yağmurlama sistemiyle serinletildi
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        Denizhan KARAHANCISemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar, aşırı sıcaklarda, buzlu meyve kokteyli ve yağmurlama sistemi ile serinletilmiyor. Hayvanların en sevdiği meyveler, bakıcıları tarafından özenle hazırlanıyor ve derin dondurucularda saklanarak, günün belirli saatlerinde servis ediliyor. Sıcaktan etkilenen develere ise sık sık vücutlarına hortumla su sıkılıyor.

        Bursa'da 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde aşırı sıcaklardan etkilenen hayvanlar için çeşitli tedbirler alındı. 129 türden 1013 hayvana ev sahipliği yapan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ayı, koyun ve maymunlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Ancak bakıcıları, sıcakların en üst seviyeye çıktığı saatlerde, hayvanları dondurulmuş meyve kokteyli ile besleyerek serinlemelerine yardımcı oluyor. Hayvanların, bakıcıların verdiği buzlu meyve kokteylleri ile karınlarını doyurarak serinlemeleri, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izleniyor. Sıcaktan etkilenen develer ise bakıcıları tarafından sık sık vücutlarına hortumla su sıkılarak, yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

        `HAYVANLARIMIZIN ÇOK HOŞUNA GİDİYOR´

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Baş Bakıcısı Önder Sevim, hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için tedbirler aldıklarını belirterek, "Son zamanlarda artan hava sıcaklıklarıyla birlikte, hayvanlarımızı nasıl rahatlatabiliriz diye düşündük. Bazı hayvanlarımıza buzlu meyveler veriyoruz. Bazı hayvanlarımızı ise yağmurlama sistemiyle ıslatıyoruz. Bu durum hayvanlarımızın çok hoşuna gidiyor. Kimileri ıslanıp serinledikten sonra yerlere yatıp yuvarlanıyor. Bu tür şeyler bu sıcak havalarda hayvanların çok hoşuna gidiyor. Bu tür uygulamalarımız sıcaklıklar etkili oldukça devam edecek" dedi. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI-Semih ŞAHİN

        2023-08-05 10:37:18

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