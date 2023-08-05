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        Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:20
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        Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
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        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 10.00 sıralarında, GebzeOrhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tatilden dönen 3 kişilik ailenin içinde olduğu, Şenol Şafak (66) idaresindeki 34 HD 6738 plakalı otomobil, İstanbul yönüne giderken motor bölümünden dumanlar yükseldi. Otomobili emniyet şeridine çeken Şafak ile yanındaki 2 kadın yolcu araçtan inerken, alevler bir anda tüm otomobili sardı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 20 dakikada söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-08-05 14:19:14

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