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        Yeğenini darbeden eniştesini tabancayla yaralayan şüpheli, 38 gün sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:07
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        Yeğenini darbeden eniştesini tabancayla yaralayan şüpheli, 38 gün sonra yakalandı
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yeğeni Leyla Demir'i darbettiği iddia edilen eşi Kenan Demir'i, otomobille evinin önünden geçerken tabancayla yaralayan Resul Tekin (35), 38 gün sonra uyuşturucu ile yakalandı.

        Olay, 28 Haziran saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce yeğeni Leyla Demir'in, eşi Kenan Demir tarafından darbedildiğini öğrenen Resul Tekin, duruma sinirlendi. Akşam saatlerinde Kenan Demir'in arkadaşı Volkan D.'nin kullandığı 16 AZD 671 plakalı otomobille evinin önünden geçtiğini gören Resul T., evinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Kenan Demir'in bacağına isabet ederken, diğer kurşunlar otomobilin sağ arka lastiğine ve kapılarına isabet etti. Kenan Demir'in yaralandığını gören arkadaşı Volkan D., patlayan lastiğine rağmen arkadaşını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kenan Demir, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        38 GÜN SONRA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

        Polis ekipleri tarafından günlerdir aranan Resul Tekin, dün akşam Yenice Mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde motosikletle giderken 'dur' ihtarında bulunan polisten kaçmaya çalıştı. Kısa süren takibin ardından motosikleti terk eden Tekin, bekçiler tarafından yakalanırken, yolcu olarak bulunan arkadaşı ise kaçtı. Kimlik sorgusu yapılmak istenen şüpheli bekçilere mukavemet göstermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen Tekin'in üzerinde yapılan aramada tabanca ile 12 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüphelinin kullandığı motosikletin ise şase numarasının kazındığını tespit eden trafik ekipleri çalıntı şüphesiyle otoparka çektirdi.

        'AİLE İÇİ OLAYLAR YÜZÜNDEN ATEŞ ETTİM. PİŞMANIM'

        Sorgulaması tamamlanan Resul Tekin, adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Aile içi olaylar yüzünden ateş ettim. Pişmanım" dediği öğrenilen şüpheli mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-06 00:06:41

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