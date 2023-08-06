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        İNEGÖL'DE KOMŞULAR ARASINDA GÜRÜLTÜ KAVGASI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 03:32
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        İNEGÖL'DE KOMŞULAR ARASINDA GÜRÜLTÜ KAVGASI: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI  
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı sitede oturan komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Olay, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadelerin alınmasından sonra evlerine dönen iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı. Gerginlik kavgaya dönüşürken Mevlüt K., tabanca ile komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otomobil ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bülent ve Hikmet K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Olay yerinden detaylar 

        -Yaralıların hastaneye getirilmesi detay Haber Kamera:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-06 03:31:58

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