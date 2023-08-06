Exception: App\Http\Helpers\WebApiConnector\WebApiConnector/isJSON : Control character error, possibly incorrectly encoded BURSA'DA EVİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİNE SIÇRADI: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ   - Bursa Haberleri
Habertürk
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        BURSA'DA EVİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİNE SIÇRADI: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 04:39
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        BURSA'DA EVİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİNE SIÇRADI: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ  
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        BURSA'da bir evin bahçede toplanan geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın, bitişikte bulunan oto tamirhanesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi, dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.Yangın, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Zümrüt sokaktaki bir evin bahçesinde çıktı. Bahçede bir bölgede toplanılan plastik, karton ve lastik gibi geri dönüşüm malzemeleri, henüz bilmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, bahçenin yanında bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesine sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında tamirhanede bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.Öte yandan dumandan etkilenen 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Bahçenin yanma anı detay 

        İtfaiye ekiplerinin gelişi ve müdahalesi detay 

        Tamirhaneye sıçrayan yangına müdahale detay 

        Olay yerinden detaylar  Haber -Kamera:Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-06 04:38:29

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