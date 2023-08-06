Sondaj kuyusuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri çıkarttı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde sondaj kuyusuna düşen sokak köpeği, itfaiyenin uzun uğraşları ile bulunduğu yerden kurtarıldı.
Huzur Mahallesi'nde sokak köpeğinin sondaj kuyusuna düştüğü ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, köpeği düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Balçık nedeniyle kuyuya inmekte zorlanan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvan yakalama aparatı ile köpeği çıkardı. Çamurla kaplanan köpek, suyla temizlenerek doğaya salındı.(DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl YAVUZ YILMAZ
2023-08-06 11:37:47