Ağabeyi evde öldü; saatlerdir belediye tabibinin gelmesini bekliyorlar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan Murat Kaynak (61) hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Kaynak'ın cenazesi, cenaze işlerinden sorumlu belediye tabibi gelmeyince toprağa verilemedi. Saatlerdir sıcak havada beklediklerini belirten Mustafa Kaynak, "Sabah saatlerinde ağabeyim hayatını kaybetti. 112, polis ve cenaze aracı geldi. Saatlerdir tabibin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede meydana geldi. 2012 yılında İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yatağa bağımlı kalan Murat Kaynak'ın hareketsiz yattığını gören ağabeyi Mustafa Kaynak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Kaynak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze işlerinden sorumlu belediye tabibinin olay yerine gecikmesine aile tepki gösterdi. Saatlerdir bekleyen aile, yetkililerden yardım istedi. Mustafa Kaynak, "Sabah saatlerinde ağabeyim hayatını kaybetti. 112'ye haber verdik. Olay yerine 112, polis ve cenaze aracı geldi.Tabibin saatlerdir gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-08-06 14:51:50