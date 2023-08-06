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        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:17
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        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı
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        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sitede komşu iki aile arasında 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Hikmet Kireççi (45) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçıp polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Aynı sitede oturan iki aile arasında, gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Mevlüt Köseoğlu (38), elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46) ve Hikmet Kireççi'ye (45) ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Bülent K. ve Hikmet Kireççi tabancayla, Ömer S. ise kavga anında bıçakla bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan Hikmet Kireççi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent K.'nın durumunun ağır, Ömer S.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        'SİLAHIMI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM'

        Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mevlüt Köseoğlu, Abdülkadir Köseoğlu (35) ve Oktay Akkuş (33), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Mevlüt Köseoğlu'nun ilk ifadesinde, "Birkaç gündür gürültüden dolayı tartışıyorduk. Dün akşam kavga ettik. Kavgada silahımı kullanmak zorunda kaldım. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-06 15:16:38

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