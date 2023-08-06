Ağabeyi evde öldü; saatlerdir belediye tabibinin gelmesini bekliyorlar (2)
8 SAAT SONRA RAPOR HAZIRLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan Murat Kaynak'ın hayatını kaybetmesinin ardından beklenen belediye tabibi, yaklaşık 8 saat sonra olay yerine gelip, rapor hazırladı. Normal ölüm raporu verilen Murat Kaynak'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. (DHA)
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-08-06 16:53:53