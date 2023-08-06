Yolda arıza yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde arızası nedeniyle yolun soluna çekilen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Enes B., yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Enes B. idaresindeki 16 SGA 33 plakalı motosiklet, arıza yapınca sol şeride çekilen Süleyman G.'nin kullandığı 16 RN 542 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet otomobilin altına girerken, Enes B. de yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-08-06 16:56:15