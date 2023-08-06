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        Bursa'da 2 farklı zeytinlikte yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:01
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        Bursa'da 2 farklı zeytinlikte yangın
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        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 500 metre mesafedeki 2 farklı zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Hürriyet Mahallesi Dereköy mevkisindeki bir zeytinliğin yanındaki otlukta, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, zeytinliğe sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Alevler 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez bölgeye 500 metre mesafedeki başka bir zeytinlikte yangın çıktı. 2 farklı noktada çıkan yangınlar, ekiplerce kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-08-06 17:00:07

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