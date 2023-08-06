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        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:09
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        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı (2)
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        İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

        Bir sitede gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan ve bir kişinin tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili yakalanan Mevlüt Köseoğlu (38) ve kardeşi Abdülkadir Köseoğlu (35) ile Oktay A. (33), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mevlüt ve Abdülkadir Köseoğlu kardeşler tutuklanırken, Oktay A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

          DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-06 23:08:32

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