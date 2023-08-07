Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan (46) ve eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceydan Çalışkan (16) ile araçtaki Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Orhan Çalışkan yönetimindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı TIR'a çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı. R.Ç.'nin, hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

        2023-08-07 09:19:49

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!

        Benzer Haberler

        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı (2...
        Komşuların gürültü kavgasında yaralılardan 1'i öldü, 3 şüpheli yakalandı (2...
        Bursa'da düzenlenen 15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi
        Bursa'da düzenlenen 15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Bursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor
        Bursa'da 2 farklı zeytinlikte yangın
        Bursa'da 2 farklı zeytinlikte yangın