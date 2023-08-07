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        Seramiksan yeni bayisini Bursa´da açtı 

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:59
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        Seramiksan yeni bayisini Bursa´da açtı 
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        BURSA, (DHA)Seramiksan, yeni bayisini Bursa´da açtı. Seramik karo pazarında dünyada sekizinci, Avrupa´da üçüncü sırada konumlanan Türkiye´deki seramik üreticileri, bu başarının etkisiyle büyüme ivmelerine hız kazandırıyor. Son olarak 76 şehirde 240´tan fazla satış noktası bulunan Seramiksan, yeni bayisini 4 Ağustos´ta Bursa´da açtı. Türkiye´de 76 şehirde 240´tan fazla satış noktası bulunan Seramiksan´ın yeni bayisi Erzurum´un ardından Bursa´da açıldı.  Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar Ak Parti Önceki Dönem Bursa Milletvekili Ali Kul ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Alpkılıç katıldı. İZMİR VE ANTALYA MAĞAZALARI YOLDA Kusursuz müşteri deneyimi yaratmayı ilke edindiklerini söyleyen Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, konuya dair şu açıklamayı yaptı:  "1994´ten bu yana son teknolojileri kullanarak uzun ömürlü, fonksiyonel ürünler üretiyoruz. Gerek hizmette gerekse tedarikçi ve bayi ilişkilerimizde en iyisini yapmak ve sahip olduğumuz itibarı korumak için çalışıyoruz. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda, yeni satış noktalarıyla ürünlerimizi ülkemizin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturuyoruz. Bursa´da da son dönemde hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yeni yaşam alanları için yapı malzemeleri ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de Bursa´da açılışını yaptığımız en yeni ve en büyük mağazamızdaki güncel ürün portföyümüzle, farklı tarzlara sahip tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluyuz.  Türkiye´deki bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazalarımızla, müşterilerimize ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz için gururluyuz.  Amacımız koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak.  Artan tüketici ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğumuz yeni mağazacılık konseptimizle bugün Türkiye çapında 76 şehirde 240´ı aşkın mağazamız ve 1.000´in üzerinde alt bayimizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova´da açtığımız yeni mağazamız Ertanlar Yapı Market´in ardından, İzmir ve Antalya´da da yeni açılacak mağazalarımız ile iyi tasarımı müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."  M. Süreyya Çağlar´dan dan edinilen bilgilere göre markanın en yeni konseptiyle Bursa´daki yeni mağazası, bin metrekarelik teşhir alanının yanı sıra, 4 bin metrekare açık alana sahip. Şahika Group yeni mağazasında, seramik, vitrifiye ve yapı kimyasallarından oluşan geniş ürün portföyünün yanı sıra, mobilyalarıyla banyolara İtalyan stilini taşıyan VOQ´un farklı dekorasyon tarzlarına hitap eden tasarımlarını da beğeniye sunuyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez DHA

        2023-08-07 11:58:24

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