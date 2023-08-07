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        Bursa'da minibüs, traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:37
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        Bursa'da minibüs, traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
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        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Asılsami K.'nin (28) kullandığı minibüs, önünde seyreden traktöre çarptı. Kazada, Asılsami K. ile traktör sürücüsü Mehmet A. (75) ve eşi Hatice A. (76) yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi yolunda meydana geldi. Asılsami K. yönetimindeki 16 PG 900 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 16 Y 3367 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücülerle traktördeki Hatice A. yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-07 13:36:52

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