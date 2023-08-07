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        Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:33
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        Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (2)
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        UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40) ile kızları Ceyda Çalışkan (16) ve araçtaki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği, Zümral Şengün (17) ile Ramazan Batın Çalışkan'ın (14) yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan'ın direksiyon başında uyuduğu iddia edilirken, kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Harun Tanrıverdi (42), ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        ARKADAŞININ AİLESİYLE TATİLE GİTMİŞ

        Çalışkan ailesinin pazar sabahı Bursa'dan günübirlik tatil için İzmir'in Çeşme ilçesine gittikleri ve evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada ölen Ceyda Vatansever ile yaralanan Zümral Şengün'ün, Ceyda Çalışkan'ın arkadaşları olduğu ve birlikte tatile gittikleri belirtildi.

        Zümral Şengün ile Çalışkan ailesinin oğlu Ramazan Batın Çalışkan'ın, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, Ceyda Vatansever'in bugün Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Akyıldız Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Orhan Çalışkan ile eşi Serpil ve kızı Ceyda Çalışkan ise yarın son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-08-07 14:33:00

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