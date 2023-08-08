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        Bursa'da kum birikintisine çarpan otomobil takla attı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 00:29
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        Bursa'da kum birikintisine çarpan otomobil takla attı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde köprü üzerinde karayolları tarafından bakım çalışması nedeniyle konulan kum birikintisine çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.  

        Kaza saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağı mevkisinde meydana geldi. Oylat'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Serdar E. (41) yönetimindeki 16 AGK 754 plakalı otomobil, köprü üzerinde karayolları tarafından bakım çalışması nedeniyle konulan kum birikintisine çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle takla atan otomobildeki aile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Serdar E. ile birlikte eşi Sema E. (45), çocukları Onurhan Talha E. (15), Zeynep Ülküm E. (11) ve Yavuz Selim E. (5), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-08 00:28:49

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