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        Bursa'da takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 03:58
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        Bursa'da takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 2 ölü, 2 ağır yaralı (2)
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        EREN KAYA'DAN DA ACI HABER GELDİHasan BOZBEYKazım BULUT/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)SÜRÜCÜSÜNÜN kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında yükseltiye çarpıp takla attı. Polis ekiplerinin takla atan otomobilde yaptığı ilk incelemede, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilmişti. Araçtan yola savrulan 2 kişinin öldüğü kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eren Kaya da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi HASAN BOZBEY KAZIM BULUT

        2023-08-08 03:57:47

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