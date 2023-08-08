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        Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, sürücü aracını bırakıp kaçtı: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 04:31
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        Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, sürücü aracını bırakıp kaçtı: 2 yaralı
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        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp, kaçtı.

        Kaza, 00.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Göl yolu üzerinde meydana geldi. Göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan 16 BOC 585 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Musa Kömürcü (40) yönetimindeki 16 BCU 536 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Musa Kömürcü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ayşe Çengel (39), yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Musa Kömürcü ile Ayşe Çengel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp, kaçtı. Polis ekipleri, aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi HASAN BOZBEY

        2023-08-08 04:30:53

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