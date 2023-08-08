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        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:36
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        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı
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        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kum yüklü kamyon ile mermer blok yüklü TIR'ın çarpıştığı kazada, araçlarında sıkışan şoförler Turgut Akpınar (63) ile Hakan Özcan (33) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında, İznik-Gemlik kara yolu Akharem Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gemlik'ten İznik yönüne giden Turgut Akpınar yönetimindeki 16 KJ 022 plakalı döküm kumu yüklü kamyon, karşı yönden gelen Hakan Özcan'ın kullandığı 11 AJ 420 plakalı, üzerinde 22 ton ağırlığında 2 mermer bloğun bulunduğu TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki şoför de araçlarında sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyecilerin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan iki şoförü, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akpınar ve Özcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Gemlik-İznik kara yolu Akharem Kavşağı trafiğe kapandı. Ekipler, kaza yapan araçlar ve yola düşen mermerlerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-08-08 12:35:10

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