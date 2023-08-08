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        Bursa´daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:40
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        Bursa´daki kazada ölen 3 genç, eğlenmeye gidiyormuş (2)
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        EREN DE GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

        Bursa´da, arkadaşlarıyla eğlenmeye giderken otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybeden Eren Kaya (21) da son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı. Gemlik Veysel Karani Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilen Eren Kaya´nın, boşanan ailesinin tek çocuğu olduğu ve annesiyle yaşadığı öğrenildi. (DHA)Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-08-08 18:39:09

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