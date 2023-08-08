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        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:49
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        Kum yüklü kamyon ile mermer blok taşıyan TIR çarpıştı; şoförler yaralandı (2)
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        KAZA ANI KAMERADA

        Bursa´nın Orhangazi ilçesinde, kum yüklü kamyon ile mermer blok yüklü TIR'ın çarpıştığı, araçlarında sıkışan şoförler Turgut Akpınar (63) ile Hakan Özcan´ın (33) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kum yüklü kamyonun, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit değiştirdiği ve karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle havaya toz bulutu yükselirken, TIR´ın dorsesinde bulunan mermer bloklar ise yola düştü.

        Kazayı gören diğer sürücülerin, araçlarını durdurarak, yaralılara yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı. (DHA)Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-08-08 19:48:15

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