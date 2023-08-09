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        Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR şoförü serbest bırakılınca savcılık itiraz etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 19:25
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        Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR şoförü serbest bırakılınca savcılık itiraz etti
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        Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, önceki gün otomobilin yol kenarında park halindeki TIR'a çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TIR sürücüsü Harun Tanrıverdi (42), Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından tekrar gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan Tanrıverdi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaza, önceki gün saat 05.30 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolunun 60'ncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ailesi ve kızının 2 arkadaşıyla birlikte günübirlik olarak İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'ya giden Orhan Çalışkan (46), 16 KPD 36 plakalı otomobiliyle dönüş yolunda, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı park halendeki TIR'a çarptı. Kazada Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40), kızı Ceyda Çalışkan (16), oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ile kızının arkadaşları Ceyda Vatansever (16) ve Zümral Şengün (17) araç içinde sıkıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Zümral Şengün ile Ramazan Batın Çalışkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Zümral Şengün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan Ramazan Batın Çalışkan'ın da yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındığı belirtildi. 

        TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILINCA SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan TIR sürücüsü Harun Tanrıverdi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine Tanrıverdi tekrar gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Harun Tanrıverdi, tekrar adliyeye sevk edildi. Tanrıverdi, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-08-09 19:24:36

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