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        Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:41
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        Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

        Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit mevkisinde meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldıkları yere giden mevsimlik işçileri taşıyan Kasım Toprak (43) yönetimindeki 23 ABV 356 plakalı minibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen araç istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Toprak ile akrabaları olan tarım işçileri Nura (62), Ali (57), Müzeyyen (18), Bahar (17), Asmin (13), Yusuf (3), Mukaddes (2), Ali (4) ve 1 yaşındaki Berfin Toprak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

        2023-08-09 20:40:30

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