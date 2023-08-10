BURSA'DA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU; 6 YARALI  

BURSA'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, aynı istikamette giden iki otomobile çarptıktan sonra takla atarak karayolunda ters şekilde durdu. Üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, gece yarısı Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan Bozüyük istikametine giden İlker G. (32) yönetimindeki 34 CHL 740 plakalı otomobil, makas atarak ilerlediği sırada aynı istikamette seyir halinde Doğancan A. (22) yönetimindeki 34 EV 5646 plakalı otomobil ile Zafer O. yönetimindeki 16 ANH 309 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazadan sonra makas atan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters şekilde durdu. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Emine G. (28), İsa Ö. (19) ve Özcan K. (22) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun hafif olduğu diğerlerinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı karayolunda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

---------------------------------

Takla atan otomobil detay

Diğer kaza yapan araçlar detay

Yoğunlaşan araç trafiği detay

Olay yerinden detaylar Haber -Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-08-10 07:23:48