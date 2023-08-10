Hafif ticari aracın çarptığı kamyonetle duvar arasında sıkışan yaya öldü (2)
KAZA KAMERADA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kaldırımda bekleyen Ercan Karaaslan'ın (47), hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen hafif ticari aracın, kaldırımın kenarında park halinde duran kamyonete çarptığı görüldü. Kazayı görenlerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2023-08-10 10:38:07