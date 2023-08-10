Turgay Erdem: Nilüfer Müzik Festivali'ni kaymakamlığın alkol yasağı nedeniyle iptal ettik (2)

BURSA VALİLİĞİ'NDEN 'YASAK' AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği, Nilüfer Belediyesi'nce eylül ayında yapılacağı duyurulan 7'nci Nilüfer Müzik Festivali'nin kaymakamlıkça getirilen 'kamp' ve 'alkol' yasağı sonrası protesto amacıyla iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; 'Nilüfer Müzik Festivaline Yasak' başlıklı haber, yorum ve açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından 01-03 Eylül 2023 tarihleri arasında Nilüfer-Balat Atatürk Ormanı'nda yapılması planlanan '7. Nilüfer Müzik Festivali' ile ilgili olarak emniyet personeli görevlendirilmesi, güvenlik ve trafik tedbirleri alınması talep edilmiştir. Söz konusu talep üzerine Nilüfer Kaymakamlığımızca festival düzenlenecek alanın orman alanı içerisinde bulunması nedeniyle başta orman yangınlarının önlenmesi olmak üzere; vatandaşlarımızın yaşayabileceği olumsuzluklara karşı asayiş, güvenlik, trafik ve alanda tahliye yollarının açık tutulması ve ilgili mevzuatlarda belirtilen hususlarda gerekli önlemlerin alınmak kaydıyla festivalin düzenlenmesi uygun görülmüştür. Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan, festivalin Valiliğimizce yasaklandığına ilişkin haber, yorum ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-08-10 16:19:04