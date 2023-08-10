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        Bursa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:30
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        Bursa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 5´inci Cadde´de meydana geldi. Hakan Sokak'tan, 5´inci Cadde´ye çıkış yapmakta olan Hacer Y. (27) yönetimindeki 16 PG 868 plakalı otomobil, aynı yol üzerinde seyir halinde olan Burak B.´nin (23) kullandığı 16 S 6026 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri ile otomobildeki yolcu Mert Ö. (21) ve minibüste yolcu olarak bulunan Hilal A. (27) yaralandı.

        İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürülen yaralılar, burada tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl YAVUZ YILMAZ

        2023-08-10 16:29:31

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