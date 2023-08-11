Dolandırılmaktan banka çalışanlarının dikkati sayesinde kurtuldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde Yaşar T., banka çalışanlarının dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Telefon dolandırıcısının verdiği hesaba 50 bin TL yatırmak isteyen Yaşar T., banka çalışanlarının çağırdığı polis ekibi tarafından güçlükle ikna edilerek işlemden vazgeçti.

Orhangazi ilçesinde yaşayan Yaşar T.´yi arayan ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli, ilaç siparişi verdiği ve kargosunu almayıp geri iade ettiği için müvekkilinin zarara uğradığını belirterek, vereceği hesap numarasına 156 bin TL yatırmasını istedi. Şüpheli, Yaşar T.´nin, 50 bin TL´yi hemen yatırması halinde dava açmaktan vazgeçeceğini söyledi. Panikleyen Yaşar T., eşi ile birlikte, kendisinden istenen parayı yatırmak üzere banka şubesine gitti. Öğle paydosunda panikle bankaya gelen Yaşar T.´nin durumundan şüphelenerek, dolandırılmak üzere olduğunu anlayan banka çalışanları, kendisini ikna etmeye çalıştı. Ancak Yaşar T., ısrarla parayı yatırmak isteyince, durum polise bildirildi. İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Yaşar T.´yi, parayı yatırmaktan vazgeçirdi.

İlaç siparişi vermediği öğrenilen Yaşar T. ile eşi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-08-11 15:25:06