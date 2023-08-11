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        Anne ayı ile yavruları çöpten beslenirken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:20
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        Anne ayı ile yavruları çöpten beslenirken görüntülendi
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        BURSA, (DHA)-BURSA Uludağ´da, yola inen anne ayı ile 3 yavrusu, çöp konteynerinin yanına dökülen yemek artıklarını yedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Uludağ'ın Samandağı mevkisinden gece geç saatlerde otomobiliyle geçen Coşkun Yılmaz (40), çöp konteynerinin yanında anne ayı ile yavrularını fark etti. Aracını durduran Yılmaz, anne ayı ile yavrularının çöp konteynerinden dökülen yemek artıklarını yediğini gördü. Çevresini ilgisiz davranan anne ayı beslendikten sonra yavrularını diliyle temizledi. Bu anlar Yılmaz tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler izleyenleri gülümsetirken çok sayıda yorum yapıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

        2023-08-11 18:19:12

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