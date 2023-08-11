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        Kontrolden çıkan TIR, gişelerde bekleyen 3 otomobile çarptı; kaza kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:21
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        Kontrolden çıkan TIR, gişelerde bekleyen 3 otomobile çarptı; kaza kamerada
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        Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, otoyol gişelerinde sıra bekleyen 3 otomobile çarptı. Maddi hasarlı kaza anı, gişe sırası bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 12.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu kuzey gişelerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, gişe sırası bekleyen 3 otomobile çarparak durdu. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olası başka bir kazaya karşı otoyol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada, TIR ve otomobil sürücülerinden yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

        Kaza anı ise gişe sırası bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-08-11 18:20:13

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