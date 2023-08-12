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        BURSA'DA 200 POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI YAPILDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 03:18
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        BURSA'DA 200 POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI YAPILDI  
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        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi´nde 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde eksik evrakları tespit edilen 11 iş yeri ile bir otomobil sürücüsüne cezai işlem uygulandı, bir kişinin ise üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 200 polisin katılımıyla, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Uygulama kapsamında 27 iş yeri denetlenirken, eksik evrakları tespit edilen 11 işyerine cezai işlem uygulandı. 480 kişinin kimlik bilgisinin sorgulandığı denetlemede, bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.  Kimlik sorgusu yapılan bir kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.Denetimlerde trafik yönünden 120 araç sorgulanırken, bir araç içerisindeki şüpheliden ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetime yakalanan başka bir araç sürücüsüne ise 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 17 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetlemelerin yapılacağını belirtti. (DHA)Görüntü Dökümü

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        Ekiplerin mekanlara girişi

        Mekanlarda kimlik denetimi uygulaması detay 

        Trafik ekiplerinin uygulaması detaylar 

        Ekiplerin araçlar ve sürücüleri araması detayHaber -Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-12 03:17:23

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