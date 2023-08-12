Ali Ay: 'Bursaspor batıyor' dediler, ben de aday oldum

Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)Bursaspor'da başkanlık için adaylığını açıklayan eski başkanlardan Ali Ay, "Hiç düşünmüyordum başkan olmayı. Recep Günay adaylığını açıklayınca ve ardından 'Ali Ay ve Ali Ay gibi sanayicilere devretmeye hazırım' deyince, ben de herkesle konuştum, 'Başkanım aday olmak zorundasınız, yoksa Bursaspor batıyor' dediler bende aday oldum. Aksi takdirde böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmiyordu" dedi.

Bursaspor eski başkanı Ali Ay, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eski yöneticiler Adem Sakarya ve Ömer Faruk Şahin'in de eşlik ettiği toplantıda açıklama yapan Ali Ay, "Başkanlık görevimin sona ermesinin ardından gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel medyada hakkımızda birçok eleştiri oldu. Genelde her zaman dile getirdiğim gibi ben camiamızda kaos ortamı oluşturmamak adına hep sessizliğimi korumayı tercih ettim. Birçoğunuza gerek yüz yüze gerekse telefonda yaptığımız görüşmelerde yaşananları anlatmaya çalıştım. Bugün bir araya gelmemizin nedeni ise hepinizin malumu üzerine camiamızda son zamanlarda yaşananlar ve özellikle mevcut yönetim tarafından kulübümüzün resmi internet sitesi üzerinden tarafıma yönelik yapılan açıklamalar. Bu iddialara ve sizlerin soracağı tüm sorulara en içten ve en doğru bilgilerle yanıt vereceğim" ifadelerini kullandı.

"'BURSASPOR BATIYOR' DEDİLER, ADAY OLDUM"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ali Ay, "Daha önce neden aday olmadınız?" sorusuna "Ben bu işte çok çektim. Bursaspor'a iyilik yaptık cezasını çekiyoruz. Hiç düşünmüyordum başkan olmayı. Recep Günay adaylığını açıklayınca ve ardından 'Ali Ay ve Ali Ay gibi sanayicilere devretmeye hazırım' deyince, ben de herkesle konuştum, 'Başkanım aday olmak zorundasınız, yoksa Bursaspor batıyor' dediler ben de aday oldum. Aksi takdirde böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Sırf Recep Başkanın bu konuşmasına istinaden adaylık açıklamasını yaptım" şeklinde cevap verdi.

"ÖNCELİĞİM MALİ TABLOYU DÜZELTMEKTİ, ÖBÜR TARAFLARLA İLGİLENEMEDİK"

Yönetime geldiklerinde mali tablo olarak beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını söyleyen Ay, "19 Ocak 2016'da görevi teslim aldık. Teslim aldığımızda çok farklı düşünüyorduk, çok farklı durumlarla karşılaştık. Bursaspor'da şöyle bir problem var. Bir önceki yönetim, bir sonraki yönetime 3,5 ay öncesinden bilanço yapıyor. 278 milyon TL borçla aldık biz. Fakat bu 3,5 ay içerisinde 5 milyon 750 bin Euro Pablo Martin Batalla'nın maliyeti yoktu. 10 milyon TL vergi borcu yoktu. İbrahim Yazıcı döneminden kalan 120 milyon TL civarında vergi borcu hiç ödenmemiş. Ankara'ya gittik, devletimiz eksik olmasın yardımcı oldu, yapılandırma yaptık. 12,5 milyon TL'den anlaşma yaptık. Onu da üzerine koyun. Frey bir gün gecikme ile parası ödenmemiş. Kasada para olmasına rağmen ödenmemiş. 850 bin Euro ödememiz gerekirken 1 milyon 900 bin Euro para ödedik. Benim önceliğim mali tabloyu düzeltmekti. Maalesef öbür taraflarla fazla ilgilenemedik. Bunun için belediye başkanımız, valimiz, vali yardımcımız, Milli Emlak'tan oluşan 20 kişilik bir grup kurduk valilikte. 100-120 milyon TL'ye Özlüce'yi verselerdi alacaktık. 450 milyon TL'ye de orayı satarsak Bursaspor'un borcunu temizleriz diye düşündük. Metre karesi 4 bin TL oldu. 400 milyon TL oldu değeri. Riske de değmez dedik. Almadık. 120 milyon Euro'lardaydı aldığımızda kulüp. 65 milyon Euro'da ödenecek rakam vardı. 65 milyon Euro'nun stopajı 10 milyon Euro yapar. Her ay 25-30 milyon TL'ye yakın futbolcuların parasını ödedik. Ali Ay bu parayı verdi mi ? diyorlar. Hepsinin dekontları mevcut. Çok büyük art niyet var" diye konuştu.

"ÇOLUĞUMUN ÇOCUĞUMUN RIZKINI NEDEN SİLEYİM"

Kulüpten alacaklarının silmesini isteyenlere cevap veren Ali Ay, "Allah razı olsun deneceği yerde, 'Bu parayı sil' diyorlar. Neden sileyim? Bu para benim çoluğum çocuğum rızkı. Alın terim. Ama silmeyeceğim de demiyorum. Oraya da geleceğim. Hatalar da yaptık mı ? Yaptık. Küme düştük. 413 milyon TL borçla bıraktık. 100 milyon TL'ye yakın da borç aşağıya geldi. Akıllı bir yönetim olsaydı farklı olurdu. Borç üstüne borç eklendi ve maalesef bu hale geldi. Biz ilk aldığımız arsayı 650 bin TL'ye aldık 12 milyon TL'ye sattık. Bursaspor'a gelir yazdı. İkinci arsayı 2 milyon 400 bin TL'ye, üçüncü arsayı da 6 milyon TL'ye aldık. Biliyorsunuz otobüse girdiler, evimize geldiler. Moralimiz gitti. Çocuklara da hak veriyorum, onlar da Bursaspor'u düşünüyorlar. 1060 olayını çıkarttı sosyal medya. Sonra bizi sosyal medyaya koydular, tüm Türkiye'ye rezil olduk" dedi.

"ARSA GELİRLERİMİZ 45 MİLYON LİRA OLDU"

"Transfer için paraya ihtiyacımız vardı" diyerek sözlerine devam eden Ali Ay, "12 milyon TL'ye ihtiyacımız vardı. Biz de arsayı sattık. Ama sonra sattığımız adam vazgeçti. O arsayı satmış olsaydık 2 tane futbolcu alacaktık. Ben de para bitmişti. Ben 20 milyon Euro'ya yakın para verdim Bursaspor'a. Arsalar alınmayınca etrafa haber gönderdik. Tahtayı açamadık. Verecek durumumum da yoktu. İçeriye para lazım. Kulüp düşüyor. 19 milyon TL tekrar para verdim. Mart sonuydu arsanın bir tanesine 7,5 milyon TL verdiler. Ben de kendim alırım bu paraya satmam dedim. 4 milyon 900 bin Euro karşılığında arsayı aldık. 19 milyon TL nakit verdim, geri kalanı da alacağımdan düşürdüm. Ben Allah'tan korkarım. Her türlü hileyi de yapabilirdim. O arsaları alırken de parasını ben verdim. Bursaspor üstüne aldık arsaları. Neticede arsa gelirimiz 40-45 milyon TL gibi oldu. Bursaspor'a kazandırdığımız parayı düşünün" ifadelerini kullandı.

"1 LİRALIK ARSAYA 3 LİRA VERMİŞİM"

Bursaspor Başkanı Recep Günay'ın herkese dava açtığını söyleyen Ay, "Açsın. Divan Başkanı Galip Sakder'le gittik görüştük. Görüşmez olaydık. 'Abicim, abicim. Bizim çay içmişliğimiz var' gibi konuşmalar. 'Ben Bursaspor'u düşünüyorum' diyor. Vefat eden gazeteci Adnan Alp'le beraber dava açtılar. Ben 1 TL'lik arsaya 3 TL vermişim. Arsaları istiyorsa aldığım paraya Recep Başkana vermeye razıyım. Temliklerle ilgili de şunu söylemek istiyorum İçerde 15 milyon Euro alacağı olan adam olarak, ne olacağını da kongrede kestiren bir adam ne yapabilirdi ? Alacaklarıma temlik koymam lazım çünkü bu hukuksal bir şey. Mesut Başkan zamanında Ziraat Bankası'na koyduk temlik. Benim kefil olduğum bir kredi vardı. 25 milyon TL. Onu da ben ödedim. Sonra Erkan Kamat aradı, 'Çok güzel işler yapmışsınız. Tofaş'a temlik koymuşunuz. Onu serbest bırakın da ben onu kullanayım' dedi. O da Ziraat Bankası'nın parası. Bana da gelmeyecek. Ben son sene 45 milyon TL para ödedim bankalara. 'Hayır' dedim" şeklinde konuştu.

"BİRİ 15 MİLYON EURO VERSİN, BURSASPOR SÜPER LİG'DE"

Bursaspor'un 15 milyon Euro'ya Süper Lig'e çıkacağını belirten Ali Ay, "Birisi çıksın versin 15 milyon Euro'yu Bursaspor Süper Lig'de. Korkulacak bir şey yok. Koskoca Bursa şehri burası. Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi burada. Bir günlük olay bu. Şehir birleşecek. Yoksa yalnız olmaz bu işler. 15 milyon Euro bulunur mu? Bulunur. Ama yine Ali Ay'dan isteyecekler. Sonra küfür yiyeceğiz. 2-3 projeye halledilir" diye konuştu.

Ali Ay kongre ile ilgili kararın resmi siteden yayınlanmasını beklediklerini ileterek, "Resmi siteden açıklamayı bekliyorum. Tekrar gelinir konuşulur. Ama şu anda resmi açıklanan bir şey yok" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntüler

-Ali Ay açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-08-12 14:43:44