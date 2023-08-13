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        Bursa'da temizlediği silahının ateş almasıyla, ayağından vuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 00:17
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        Bursa'da temizlediği silahının ateş almasıyla, ayağından vuruldu
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu bir kişi ayağından yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Mustafa A. (47) evinde kendisine ait tabancasını temizlemeye başladı. Bir anda ateş alan tabancadan çıkan kurşun Mustafa A.'nın ayağına isabet etti. Mustafa A., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesi üzerine odayı gelen yakınları ilk müdahaleyi yaptı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-13 00:16:37

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