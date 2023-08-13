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        20 metre yükseklikten dere yatağına düştü;  2 saat sonra kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 04:05
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        20 metre yükseklikten dere yatağına düştü;  2 saat sonra kurtarıldı
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        Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)-BURSA'da çobanlık yapan arkadaşının yanına gittiği sırada ayağı kayan Bekir Fırtına(55), yaklaşık 20 metrelik yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı. Yaralı, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından düştüğü yerden kurtarıldı.Olay, saat 00.30 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Sayfiye kırsalı mevkinde çobanlık yapan arkadaşını ziyaret etmek için yanına gittiği sırada ayağı kayan Bekir Fırtına, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı. Fırtına'yı fark eden köylüler, yaralı adamın yardımına koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, NAK, ANDA,UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Fırtına, düştüğü dere yatağından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı,

        hastaneye  kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-13 04:04:24

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