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        Bursaspor Basketbol'a yeni sponsor desteği

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 22:07
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        Bursaspor Basketbol'a yeni sponsor desteği
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        Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, İnfo Yatırım ile bir yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Lansmanda konuşma yapan kulüp başkanı Sezer Sezgin, "Önümüzdeki sene Play-Off hedefiyle başlayacağımız ligin ilk maçını iple çekiyoruz. Ayrıca Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk bayrağını dalgalandırmaya, Bursaspor armasını şerefle temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor ile İNFO Yatırım arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Barış Spor Salonu'nda gerçekleşen lansmana kulüp başkanı Sezer Sezgin, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya Gökalp, kulüp genel menajeri Özgün Önver, başantrenör Jure Zdovc, oyuncular ve taraftarlar katıldı. 

        İşbirliğinin uzun yıllar devam edebileceğine inandığını belirten kulüp başkanı Sezer Sezgin, anlaşmanın camialarına, Türk basketboluna ve Hedef Holding ailesine uğurlu olması temennisinde bulundu. Ligin en düşük bütçeli 4-5 takımından birisi olduklarını ifade eden Sezgin, "Geçtiğimiz sene de düşük bütçeyle götürdüğümüz bu ligi beşinci sırada bitirdik ve Play-Off´lara kaldık. Bu sene değerli projelerimiz Özgür Önder ve koçumuz ile transfer sezonuna başladık. Genel menajerimiz ve koçumuzla birlikte yerli ve yabancı transferlerimizi hızlı bir şeklide bitirdik. Önümüzdeki sene Play-Off hedefiyle başlayacağımız ligin ilk maçını iple çekiyoruz. Ayrıca Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk bayrağını dalgalandırmaya Bursaspor armasını şerefle temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

        "BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜNE SPONSOR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

        Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Cumhuriyetin 100´üncü yılında spora destek vererek kutlamak istediklerini belirterek, "Gençlere ilham veren basketbol sporunu destekleyerek geleceğe katkıda bulunmak istedik. Bursaspor basketbol takımını ve güçlü takım üzerinden basketbol sporunu destekleyerek ülkemize ve toplumumuza katkıda bulunmayı istiyoruz ve katkıda bulunmayı da sürdürmeye kararlıyız. Bunun için de Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi'nin en iddialı takımlarından, Avrupa'daki görkemli mücadeleleriyle dikkatleri üzerine çeken, dünyanın en iyi liglerinden NBA'ye oyuncu ihraç eden köklü spor kulübümüz Bursaspor'un resmi isim sponsoru olmaktan ve basketbol sporunu desteklemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmaları imzalandı. Atılan imzalarla birlikte yeşil-beyazlı kulüp, yapılan anlaşmayla 2023-24 sezonunun sonuna kadar Bursaspor İnfo Yatırım olarak yola devam edecek. Öte yandan sponsorluk anlaşmasının ardından yeni transferler için imza töreni de düzenlendi.

        DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-08-14 22:06:29

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