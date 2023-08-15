Taksiden inen şüpheli, geri döndüğü duraktan telefon çaldı, o anlar kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde taksi durağına müşteri olarak gelen 2 şüpheliden 1',i 40 metre gittikten sonra taksiden indi ve durağa geri dönerek banktaki telefonu çaldı. hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 02.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerindeki taksi durağında meydana geldi. Durağa müşteri olarak gelen 2 kişiden biri, taksiye bindikten 40 metre sonra indi. Arkadaşı taksiyle yola devam ederken, durağa geri dönen şüpheli, bank üzerinde bulunan Atanur Gündüz'e ait akıllı telefonu alarak kayıplara karıştı. Telefonunu yerinde bulamayan Gündüz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasında yaptığı incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı taksi durağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin taksi durağındaki taksiye binip giderken, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin araçtan inip taksi durağındaki telefonu çaldığı anlar yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-08-15 19:29:35